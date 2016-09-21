救總屬國民黨附隨組織？議員爆：占用信義區77億土地

台北市長柯文哲今赴議會備詢，民進黨議員許家蓓指出，「中華救助總會」（救總）長期佔用信義區19筆土地無償使用，應依不當黨產條例清查追討。北市財政局長陳志銘表示，目前北市清查出4處，並沒有包括救總部分，會盡快跟行政院確認身分，若屬於附隨組織，就會清查處理。

許家蓓表示，救總占用信義區19筆土地，初步公告為77億，有5000多坪土地被用來經營幼稚園，這組織充滿濃厚的黨務色彩。對在地居民來說，應盡早釐清這塊土地所屬，若能回歸市府，可以有更好的規劃。

議員顏若芳也說，根據不當黨產條例第6條，不當取得的財產應於一定期間內移轉為國有、地方自治團體或原所有權人所有，應該盡快跟中央釐清，不要讓土地閒置下去。

柯文哲說，不當黨產委員會運作細則還不太清楚，地方政府會等待中央指示。陳志銘補充，針對市有地的部分，目前清查到國民黨附隨組織民眾服務社、中國婦聯會、救國團、啟聖實業4處交易，救總部分需要再跟行政院認定，若確定屬於國民黨附隨組織，市府會清查出來。

柯表示，市府有「市有資產活化小組」，直接由副市長林欽榮督導不當黨產的處理進度，議員只要來索資，會提供給外界檢視。

(中時)