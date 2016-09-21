風災過後 墾丁觀光拚復原

遊客在強颱後憂心墾丁受災嚴重，對南下仍抱持觀望態度，但南灣人氣已逐漸回溫。（周綾昀攝）

颱風過後墾丁搶復原，各旅宿業恢復營業，除了屬原始園區的社頂公園，仍有不少路樹未清理完成、滿州佳樂水賞瀑布道路坍方外，熱門景點鵝鑾鼻、貓鼻頭、砂島等地區，皆在星期一正常開放，搶在最短時間讓遊客回鍋墾丁。

墾丁福華與凱撒飯店近日則接到不少詢問電話，擔心到墾丁沒地方可玩，飯店業者則安撫房客，目前多數熱門景點已開園，且氣溫也不像暑假期間炎熱，正是出遊好時機，因此住房率近8成，回到往年9月份住房標準。

屏東民宿協會理事長林榮欽表示，墾丁地區還有部分民宿在排隊等吊車、鐵工、園藝師、焊接屋瓦師等，來恢復造景及招牌，但至少都能提供遊客安穩住宿，至於遊憩景點，他推薦室內的海生館、鹿境看梅花鹿，建議1至2天後再到海邊玩水。

墾管處則在風災後，將範圍內的貓鼻頭、鵝鑾鼻、砂島、龍鑾潭等景點，搶在星期一供遊客遊憩，處長劉培東表示，除了9月例行封閉的南仁山與龍坑生態保護區，與較原始的社頂公園因有大量倒塌樹枝落在步道上未開放外，其他已大致已恢復至災前標準。

而受災嚴重的滿州，鄉長余增春則建議可到港仔沙漠飆沙，去年締造門票收入千萬元的佳樂水風景區，則因遊園車到瀑布必經之路因落石坍方未通，估計要再等1個月才有機會再見該處原有的風貌。

(中時)