美B-1B轟炸機降落南韓 對北韓威力展示

我要評比

美國今天出動2架美軍B-1B 轟炸機飛往朝鮮半島，對北韓威力展示，其中1架轟炸機罕見地直接降落在駐韓美軍烏山空軍基地。

這是美國時隔8天再向朝鮮半島出動B-1B 槍騎兵（Lancer）戰略轟炸機，非常接近北韓邊界的空中威力展示行動。

駐韓美軍司令部和韓美聯合司令部公關室今天發布新聞稿指出，今天下午1時10分，2架美軍B-1B轟炸機從關島安德森（Andersen）空軍基地起飛，進入南韓京畿道烏山空軍基地上空並低空飛行。1架B-1B轟炸機飛越烏山基地上空後飛返關島，另一架B-1B轟炸機則直接降落在烏山基地。

B-1B轟炸機在韓落地實屬罕見，分析指出，這是美國向北韓發出的強烈警告。在烏山基地著陸的B-1B將在一段時間內保持待飛狀態，對北韓施加壓力。

B-1B 槍騎兵戰略轟炸機與B-52、B-2並稱為美國3大戰略轟炸機，最高飛行速度達2馬赫，在3大戰略轟炸機中速度最快。發生緊急狀況時，B-1B戰略轟炸機可立即出動並給平壤帶來致命打擊。如果以最高速度飛行，從關島基地到平壤僅需2小時。1050921

(中央社)