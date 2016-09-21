攜手一甲子 鑽石婚爺爺：凡事忍一下

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苗栗縣今年有2558對結縭逾1甲子的「鑽石婚」夫妻，家住通霄鎮的鑽石婚爺爺余立清今天分享夫妻相處秘訣，他說彼此要互相扶持，凡事只要有一方忍一下，什麼事都會雨過天晴。

苗栗縣長徐耀昌、通霄鎮長徐永煌今天前往通霄鎮平元里，探訪結婚超過60年的「鑽石婚」夫妻余立清、余張色嬌，致贈禮金及禮品並獻上祝福，更好奇兩人攜手走過65年婚姻路的「秘方」。

高齡93歲的余立清與92歲妻子余張色嬌，年輕時受媒妁之言結為連理，丈夫從事粗工、妻子則飼養家禽及編織藺草等貼補家用，本著客家人硬頸精神，胼手胝足拉拔5名子女長大，如今孩子都已成家立業，倆人共享4代同堂之樂。

轉眼間，已經結縭逾1甲子，余立清分享夫妻相處之道說，要互相扶持、互相忍讓，「凡事只要有一方忍一下，什麼事都會雨過天晴」，他也強調，「男生要疼老婆，就能獲得長久幸福的婚姻生活」。

縣府統計，苗栗縣今年約有2558對鑽石婚夫妻，縣長徐耀昌認為，在現今高離婚率的社會中，余氏夫婦是時下年輕人經營婚姻的榜樣。

徐耀昌也透露他的婚姻觀，必須互相包容、互敬、互諒，兩人難免會有意見不合，只要常想對方的好處，所有不愉快就會消失。

徐耀昌與妻子蔡麗卿相處3、40年，感謝她把家中打理得井然有序，「工作再累，回到家就有幸福的感覺」，他說，「牽手」就是牽著老婆的手，彼此共同成長，很多事都能迎刃而解。1050921

(中央社)