韓天團SJ又唱從軍樂 厲旭10月入伍

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南韓SM娛樂今天透露，旗下男團Super Junior成員厲旭，將於10月11日入伍，在接受5週的基礎軍事訓練後，將展開為期21個月的軍人生活，暫時揮別歌迷。

厲旭將向位於南韓忠清北道曾坪郡的第37師團新兵教育隊報到，接受為期5週的基礎軍事訓練後，作為陸軍現役士兵服兵役。

報導指出，厲旭原定於今年6月入伍，但由於海外活動行程，不得不延期至10月。

南韓「亞洲經濟」今天報導，厲旭接受5週的基礎軍事訓練後，正式開始為期21個月的軍人生活。

厲旭不僅推個人專輯，還主持廣播節目等，積極活躍在演藝圈。在入伍前，厲旭將於23日零時透過SM娛樂數位音源頻道「Station」公開與女歌手BADA合唱的新曲「Cosmic」。1050921

(中央社)