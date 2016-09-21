川普眼中釘 墨西哥在美非法移民減少

美國共和黨總統候選人、房產大亨川普將打擊墨西哥非法移民當作選戰主軸，不過最新分析顯示，美國來自墨西哥的非法移民人數已經減少。

英國「金融時報」（FT）報導，美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）這份報告顯示，墨西哥非法移民人數已自2007年高峰下滑，其他距美較遠地區湧入移民則是增加，譬如印度。

皮尤這項報告為美國移民情況帶來新觀點，顯示即使墨西哥仍是美國非法移民最大單一來源，但推動整體數量增加的是來自亞洲等世界其他地區的非法移人。

報告發現：「自2007年開始的經濟大衰退結束後，美國非法移民人數即趨於穩定，2014年為1110萬人。其墨西哥非法移民數量減少，其他地區總人數則增加。」

美國的墨西哥非法移民人數在2007年達到高峰，為690萬人，自此開始減少，2014年為580萬人。但墨國依舊是美國非法移民最大來源，占全美非法移民52%。（譯者：中央社蔡佳伶）1050921

(中央社)