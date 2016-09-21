喬任梁明出殯靈堂曝光 粉紅花朵圍繞靈柩
28歲大陸男星喬任梁（Kimi）本月16日驚傳在上海住宅身亡，留下身邊親友與粉絲無限遺憾，經紀公司日前宣布，將在明(22日)於上海龍華殯儀館，替喬任梁舉行告別式，稍早網上曝光喬任梁的靈堂現場照，可見靈柩四周以他生前最喜歡的粉紅花朵包圍，完成了他嚮往到粉紅天堂的願望。
經紀公司日前宣告，明上午9時將在上海殯儀館替喬任梁舉行追思告別會，由於場地有限，公司表示想參加的親友須提前聯繫，當天才能按名單入場，並期望大家能一起替喬任梁插上粉紅鮮花翅膀，讓他能前往最嚮往的粉紅天堂。
剛剛網友分享了一組喬任梁靈堂的現場照，可見周遭以白色蝴蝶蘭與粉紅色百合布置，正中間除了有期盼一路走好的布幕，還有一顆用粉紅色花朵集結成的愛心，表示親友們對他滿滿的愛，許多網友對此相當難過說：「看到這個想哭」、「給你一個粉色的天堂，走好」、「七天了，還是不相信他就這樣離開了世界」。
(中時電子報)
關鍵字：喬任梁
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