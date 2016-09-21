台灣雕塑世家蒲添生三代聯展 再現陽光

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台灣雕塑世家蒲添生、蒲浩明、蒲宜君三代，25日起將於新北市新莊客旅聯展。除展出曾因裸體引爭議的雕塑「陽光」，第三代的蒲宜君，今年第6次入選法國沙龍，創下家族紀錄。

劉戀文化基金會推動藝術生活環境，將於25日至10月30日，邀請台灣雕塑世家，蒲添生、蒲浩明、蒲宜君在新莊客旅人文藝術館舉辦三代聯展，為難得一見的藝壇饗宴。

蒲添生在日治時期引進西洋古典雕塑美學，是台灣近代雕塑的拓荒者和雕塑教育的先驅。蒲浩明，蒲宜君昨天到新莊輔仁大學錄製語音導覽。介紹蒲浩明不鏽鋼系列作品之一「那天II」，以及散發出濃烈的古典希臘雕塑風格的「憩」。

蒲添生是台灣前輩畫家陳澄波的長女婿，出生於嘉義，原習繪畫，1933年留學日本，進入東京帝國美術學校，師事日本雕塑大師朝倉文夫10年。3次入選法國沙龍，是台灣重要前輩雕塑家。

蒲添生的作品打破社會禁忌，為台灣早期的雕塑藝術開拓「人物胸像」與「人體雕塑」風氣先河。人體雕塑「陽光」，取材法國籍女體。在1982年曾因為裸體，遭國父紀念館拒絕展出，引發藝術與色情的論戰。

蒲添生長子蒲浩明，留學法國，5次入選法國沙龍，融合父親蒲添生的基礎技法與東洋美學薰陶，留歐期間，受西洋美術洗禮，風格跳脫古典具有現代感。

策展人王丕德表示，蒲浩明的藝術生命，來自傳統與現代、東方與西方之間自在的轉化，雕塑呈現多元與獨特風格特質。

蒲浩明的代表作品有「伏羲氏」獲得法國藝術家沙龍雕塑類銀牌獎、台北市蔣渭水紀念公園的蔣渭水紀念銅像、嘉義市中央噴水池棒球投手像「KANO1931」、故宮南院公共藝術「鳳點水」。

蒲浩明的長女蒲宜君，留學英國，運用外曾祖父陳澄波層層堆疊的油畫技法，創作出「小舞者系列」，她刻意保留其捏塑手感，將舞者的曼妙舞姿，化成簡潔明快的當代形體。

王丕德說，蒲宜君發揮雕塑金屬表面肌理與質感的自由度，作品充滿著當代性與纖細的文學氣質。

蒲宜君今年以「玫瑰系列之3-化為枝枒」第6 次入選法國巴黎秋季沙龍，也創下了家族紀錄。本次展覽首次完整展出蒲宜君6次入選法國沙龍的雕塑作品，以及追求自由靈魂的「旅人」系列。1050921

(中央社)