內容血腥 Grab在印尼廣告下架

東南亞新崛起的app叫車服務業者Grab將一部在印尼播放的廣告影片下架，廣告雖訴求搭車安全，但因片中女子全身是血，而引起網友公憤，被比擬為活屍電影。

法新社與商務新聞網「Campaign」報導，Grab這支線上廣告原本是要標榜他們的高安全標準。但影片裡卻是1名年輕女子走在街上，身上血污愈來愈多，廣告旁白稱，她即將做出「重大決定」。

當女孩走到一群計程機車司機前時，她已全身滴血，隨著她拒絕這些司機並選擇Grab的計程機車後，女孩又回復正常樣貌。

這支約45秒的廣告引起網友震撼與熱議，但隨即於昨晚在Grab的印尼Youtube頻道被撤下，換上另一支沒有血腥的15秒廣告。

原先的廣告在推特上引爆爭議，許多人覺得，這比較像是僵屍電影的預告片，而非宣揚安全的廣告。

網友@Imanakbar08寫道「你們幹嘛搞一個嚇人的廣告？這到底是為僵屍還是叫車服務廣告」？網友@AroonP added寫道，「原來Grab竟是以血腥廣告訴求#ChooseSafety」。

總公司設於新加坡的Grab在東南亞已是叫車業龍頭，提供私家車、機車、計程車等叫車服務。他們計畫在人口稠密的印尼擴大業務，日前宣布投入7.5億美元擴展東南亞市場，盼進一步拉開與對手Uber的差距。除印尼外，Grab在星、菲、泰、越及馬來西亞等都有營運。（譯者：中央社陳亦偉）1050921

(中央社)