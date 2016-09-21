天津首開至東歐貨運包機航線

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中新社報導，1架白俄羅斯越阿維亞航空公司B747-300型貨機21日平穩降落天津濱海國際機場（簡稱天津機場），象徵著明斯克-天津-明斯克貨運包機航線正式開通，這是天津機場開通的首條至東歐貨運包機航線。

明斯克是白俄羅斯最大的工業中心，其機械製造業、金屬加工工業、輕工業和食品工業發達，尤其是毛織品佔工業產值的80%。越阿維亞航空是白俄羅斯一家貨運航空公司，成立於1992年。

據了解，明斯克-天津-明斯克航線初期計劃為每周2班包機航班，後續根據市場情況轉為定期航班營運。該貨運包機航線的開通，為京津冀地區與東歐之間的貨物運輸打開了空中通道，也為兩地經貿往來提供了便捷的流通途徑。

(工商)