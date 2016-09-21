打傷議員 幕後藏鏡人判刑

打傷議員的幕後藏鏡人被小弟咬出，判刑。嘉義市議員蔡榮豐去年2月間深夜被5名歹徒尾隨襲擊致重傷、砸車，5嫌堅稱行車糾紛，上訴二審時，蔡嫌翻供是受治平對象官順發指使，官嫌否認，但嘉義地院依傷害罪判官1年6月徒刑。

蔡榮豐去年2月1日深夜駕駛賓士車，從竹圍路一家酒店離開，開車至林森東路下車欲買宵夜，遭5名男子分持鋁棒、金屬鋼管突襲，他逃往文化路，被一路追打成重傷，車子也被砸毀，蔡骨折、內臟出血，住院治療數日。

5嫌落網後堅稱是行車糾紛，一時激憤而教訓蔡榮豐，否認預謀，但一審判刑後，案子上訴台南高分院二審，其中一名蔡嫌翻供，咬出是受開設「玲瓏KTV」小吃部的官順發指使，但官嫌否認，辯稱蔡嫌犯後向他借錢未果，憤而誣陷他。

法官審理，案發前官嫌曾打微信通訊給5嫌中的蔡嫌，指示他撂人到竹圍路酒店會合，並傳送蔡榮豐的車牌號碼，案發後官順發與犯嫌在一家KTV包廂碰面，確認「事情都處理好了」。

法官認為官順發參與犯案，依共同犯傷害罪判他1年6月徒刑，此外，依共同犯毀損他人物品罪判刑5月，得易科罰金。

官順發目前因另案在嘉義監獄服刑，是前嘉義縣新港鄉代會副主席林雅欣的前夫，曾涉違反槍砲彈藥刀械管制條例、暴力討債等案，被警方檢肅為治平對象。

(中時)