台東紅葉愛國蒲部落風災慘 立委促速重建

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颱風莫蘭蒂造成台東紅葉、愛國蒲等部分村落災情嚴重，立委陳瑩今天邀原民會、教育部等官員會勘；立委劉櫂豪在立院邀公共工程委員會主委吳宏謀報告並備詢。

台東縣延平鄉紅葉村紅葉國小後方因莫蘭蒂颱風造成大坍方，土石流入部落及民宅，災情慘重。立法委員陳瑩上午邀原民會、教育部等官員現地會勘，第一站就從紅葉國小開始。

陳瑩表示，災後相當關心紅葉村，尤其是紅葉國小學生上課及紅葉少棒隊的訓練，因此特別要求教育部體育署勘察災情毀損部分，趕緊提報修復學校。

體育署主任秘書王漢忠表示，學生今天回到學校上課，課程教學已恢復正常，風雨操場泥漿將用高壓清洗機清理，最困難的是紅土操場及棒球練習場，已請校方及縣府教育處估算經費後，先刨除紅土再施工。

校長黃子誠說，少棒隊暫借桃源國中操場練習，每天課後由交通車接送隊員練球，希望最快這個學期就可讓少棒隊返校練球。

另外，立委劉櫂豪關注紅葉村、大武鄉愛國蒲部落災後重建家園，今天在立法院質詢時要求公共工程委員會跨部會協調，儘速協助重建工作。1050921

(中央社)