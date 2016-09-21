苗警追查肇事司機 因彰化懲處案瞻前顧後

中秋節連續假期最後一天，苗栗縣三義鄉發生汽車撞死機車騎士肇事逃逸案，苗警專小組鎖定肇事朱姓男子已潛逃台南或高雄地區，正全力查緝。但先前國三女遭擄灌藥性侵案，彰化縣警方協助破案，反被當局記過處分，讓苗警不得不瞻前顧後，擔心害到自己人。

這起肇逃案發生於本月18日深夜近11時許，朱姓男子駕駛自小客車由省道台13線由北往南行駛，準備左轉進入苗49之一線時，與對向游姓機車騎士發生碰撞，游人車倒地傷勢嚴重，送苗栗大千醫院急救無效翌日宣告死亡，朱男在目擊者面前佯裝打電話報警，卻趁機逃逸。

警方經過清查過濾，確認肇事的是住銅鑼鄉的朱姓男子，有酒後駕車嫌疑，但居無定所在銅鑼也找不到蹤跡，據查朱男已潛逃台南或高雄地區。

苗栗警方原本應協同南部警方辦案，然而，月前發生國三女遭擄灌藥性侵疑案，彰化警方原本是協助破案逮捕嫌犯有功單位，但後來卻因未名列破案榜單，有一批協同率同的官警，被以「辦私案」名義處分，有所長險被拔掉職務。

苗栗警方這次尤其謹慎，擔心害到自己人，因此在聯繫方面格外小心，也希望當地警方依管道通報協同辦案，避免殃及無辜。

(中時)