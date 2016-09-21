國民黨：現金遭凍結 隨時可能倒店
中國國民黨考紀會主委劉漢廷今天表示，黨產委員會凍結國民黨現金，國民黨發不出薪水，現金枯竭，隨時可能倒店關門。
行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄上午表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」8月10日公布後，國民黨隔天就在永豐商業銀行臨櫃提領新台幣5.2億元，換開面額5200萬元的台灣銀行支票10張。
國民黨秘書長莫天虎下午在中常會後表示，黨產委員會已通知金融機構支票止付，但台銀本票視同現金，持有人可以兌換，銀行基於義務也應該兌換；國民黨還是會去提領，若真有問題，會訴諸法律行動。
莫天虎說，原本期望與黨工溝通精簡、調薪，但現階段不可能了，黨產委員會不讓國民黨走下去，國民黨不排除訴訟、上街頭抗爭。
國民黨考紀會主委劉漢廷表示，黨產委員會要求不管誰前往，銀行都不能兌現這10張本票，這要求不合法。黨產委員會將國民黨現金凍結，這半個月、1個月，撐不下去，隨時可能倒店。
他說，國民黨已提出釋憲，希望大法官會議做出暫時處分，一定要盡速處理，因為國民黨到了隨時可能關門的地步。
國民黨行管會主委邱大展表示，黨產委員會請永豐銀行幫忙審查，要求3天內提報國民黨帳戶是否符合正當理由，怎可要求銀行代為行使公權力，有點荒唐。
邱大展表示，提領5.2億元是考量1個月薪水支付3000萬元，且不知會有多少黨工恐慌性退休，因此寬列勞退舊制準備金、勞健保費用，大致抓5.2億元。
此外，黨產委員會10月7日舉辦聽證會，邱大展說，黨產委員會從委員到職員全都綠油油，連舉辦聽證邀請的證人，除了他之外，也是綠油油；黨產委員會早已認定，還需要辦聽證嗎？聽證是否公正，大家可以判斷。1050921
(中央社)
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