香港搞鬼北捷 萬聖節列車板南線登場
看準搞鬼熱潮，香港旅遊局在台北捷運打造「香港萬聖搞鬼列車」，民眾在台灣也能提前感受萬聖節氛圍。
香港被譽為亞洲萬聖節之都，每年10月都會舉辦大小狂歡活動，無論是迪士尼樂園、海洋公園或是蘭桂坊，都各自有精彩的狂歡活動，每年吸引各國觀光客到香港朝聖。
想要感受萬聖節氛圍，在台北捷運內也感受得到。香港旅遊局今年在台北捷運板南線打造「香港萬聖搞鬼列車」，以橘色和綠色為色調，鬼馬小精靈與逗趣南瓜圖案為設計主題，長達1個月讓台灣民眾感受濃濃節慶氛圍。
香港旅遊局台灣處長徐維妮表示，希望透過萬聖搞鬼列車創意，讓乘客在搭乘捷運的同時彷彿身歷其境在香港萬聖慶典中，吸引更多年輕人或是家庭客層來香港過一個有趣又開心的萬聖節。
香港旅遊局也和多家旅行社，如雄獅、可樂、東南等合作推出萬聖節行程，3天2夜自由行含香港迪士尼樂園，或是香港海洋公園門票，來回含稅只要新台幣8999元。1050921
(中央社)
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