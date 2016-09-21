參與ICAO 民進黨籲北京正視台灣需求

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外傳中方阻撓台灣參與國際民航組織大會，民主進步黨今天表示，希望北京當局能正視和理解台灣民眾對於飛航安全的需求，勿因政治因素，破壞兩岸既有成果及兩岸人民的福祉權益。

國際民航組織（ICAO）大會27日將在加拿大蒙特婁舉行，台灣至今尚未收到邀請函。民主進步黨發言人黃適卓今天表示，參與國際民航組織大會，攸關台灣獲取最新國際飛航安全資訊的重要管道。

黃適卓說，政府已表達爭取參加今年國際民航組織大會的意願，並向對岸釋出最大善意，進行溝通協調，希望北京當局能正視和理解台灣民眾對於飛航安全的需求。

黃適卓表示，溝通與對話才是處理兩岸爭議的正本清源之道，民主進步黨呼籲中國大陸，勿因政治因素，破壞了兩岸既有成果及兩岸人民的福祉權益。1050921

(中央社)