陸媽迷信以毒攻毒 吃蜈蚣治痔瘡身亡

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中國大陸一名50多歲李姓婦人日前因痔瘡發作，聽信偏方，兩天內吃了10多隻蜈蚣後，出現噁心乏力等症狀，送醫診治被診斷為「急性肝衰竭」，且病情急速惡化，搶救無效身亡。

中新網今天報導，在武俠小說裡常有「以毒攻毒」的治病情節，而大陸民間也流傳一些「以毒攻毒」的偏方，但李姓婦人就誤信偏方，以為吃蜈蚣可以治痔瘡，最後卻導致肝腎衰竭而身亡。

醫師表示，有不少病患因藥物而引發肝損傷，嚴重者甚至會出現肝臟衰竭而危及生命。

醫師說，不僅西藥會引發肝損傷，中藥也會引發肝損傷，其中何首烏、土三七、雷公藤、柴胡等服用不當均可以造成肝臟損傷。

醫師指出，無論是中藥還是西藥，都不能擅自服藥，更不能濫用偏方，均應在專業醫生指導下用藥，嚴格按照說明書控制用量，避免隨意加大劑量或延長療程。1050921

(中央社)