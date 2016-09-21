非普通型男比拚過露骨 台灣列限制級
電影「非普通型男」描述六6名事業有成的硬漢，為了贏得「最強男人冠軍」奇招盡出，舉凡體能、睡姿、禮儀、廚藝都能比拚，其中一幕比賽「升旗」過於露骨，被列為限制級上映。
「非普通型男」劇情幽默諷刺、深入人性，是導演雅典娜特桑嘉莉（Athina Tsangari）的第三部作品，之前曾憑「愛的抱抱」（Attenberg）入圍威尼斯影展，這次更帶著新作「非普通型男」代表希臘出征明年2017奧斯卡金像獎。
「非普通型男」國際版海報遠看像船舵，近看才發現細節竟暗藏玄機，原來舵上的6個方位，全由一根根木雕陽具組成，象徵隨著雄性荷爾蒙威瘋起舞的6壯漢，喜感、性感與設計感三點兼具。
「非普通型男」描述6名事業有成的硬漢們，為了贏得「最強男人冠軍」奇招盡出，舉凡體能、睡姿、禮儀、廚藝，陽具大小都能比拚，其中一幕因比賽「升旗」過於露骨，在台灣列為限制級上映。電影9月23日在台北、高雄上映，9月30日起於台南限定上映。1050921
(中央社)
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