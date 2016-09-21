風災嚴重，原民文化園區發表新舞盼重生

莫蘭蒂颱風造成原住民族文化園區受災嚴重，災後園區發表新編樂舞《太陽的孩子》，希望園區歷經風災後重生。（潘建志攝）

莫蘭蒂颱風造成原住民族文化園區受災嚴重，路樹傾倒無數，連大門口開園時種植的大榕樹都應聲而倒，多間原住民傳統家屋屋頂都被吹掉。（原住民族文化園區提供）

莫蘭蒂颱風造成原住民族文化園區受災嚴重，路樹傾倒無數，連大門口開園時種植的大榕樹都應聲而倒，多間原住民傳統家屋屋頂都被吹掉。（原住民族文化園區提供）

莫蘭蒂颱風造成位於屏東的原住民族文化園區受災嚴重，多間傳統家屋及建築受損，損失超過7400萬。災後園區發表新編樂舞《太陽的孩子》，內容剛好描述排灣族達瓦蘭部落因洪水侵襲，部落遷徒重生的過程，也希望園區歷經風災後也能重生。

這次風災是園區開園30年來最嚴重的一次，路樹傾倒無數，連大門口開園時種植的大榕樹都應聲而倒。另外園區許多建物也受損，包括多間原住民傳統家屋屋頂都被吹掉，開園時興建的公車亭也整個倒塌，初步估計損失超過7400萬元。

風災過後21日發表今年度的新編樂舞《太陽的孩子》，內容講述排灣族達瓦蘭部落受到洪水侵襲，族人不得以棄守家園，在鹿的指引下到達新部落。部落中一對兄弟上山打獵時發現1個陶甕，帶回來後突然產下一個女嬰，女嬰長大後也帶給部落平安、快樂。

這支樂舞邀請曾任雲門舞集的老師李宏夫編舞，也在舞碼中例如洪水、遷村的過程中，加許多現代舞的元素。李是客家人，雖然之前也曾編過原住民舞蹈，但這次仍然在編舞前進到部落田野調查，向耆老們請益。

他說，排灣族傳統歌謠在文化中很重要，生活中離不開歌謠，身為外來者，必須要先了解原住民歌曲代表的意涵，融入舞蹈中才不會搞錯。他也要求表演者必須清唱歌謠，雖然增加難度，但更能傳達出真實的生命。

(中時)