金礦咖啡與日本甜點名店合作推秋季限量商品
連鎖咖啡品牌金礦咖啡與日本甜點名店「安普蕾修 Impression」大師-坊佳樹合作，推出日系職人系列商品，8月中於全台門市販售5款限量商品，包括法式起司塔、和三盆糖生乳捲、日和甜甜圈(原味、巧克力）、巴黎檸檬起司派，每天限量推出售完為止，售價45至65元不等。
明星商品「法式起司塔」混合北海道、澳洲及法國奶油乳酪製作，調和出最佳口感，一口咬下現烤起司塔濃郁內餡在口中併發新滋味。「和三盆糖生乳捲」以甘蔗為原料製作的和三盆糖混以日本中澤鮮奶油，吃起來甜而不膩。此次日系職人商品廣受好評，金礦咖啡將於9月23日續推3款秋季限量商品，再次引領風潮。
(中時)
關鍵字：金礦咖啡、安普蕾修 Impression、限量商品
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