女性影展台中登場 23部影片展風華
「2016年台中國際女性影展」開跑！市長夫人廖婉如與出身台中的藝人陳庭妮今天（21日）一起將2張電影套票拚合，象徵今年女性影展雙線敘事、台北和台中雙城聯映的特色，希望由女性導演編導的影片，幫助民眾拓展視野，讓台中市民有更多溫度。
新聞局與台中影視發展基金會合辦「2016年台中國際女性影展」，10月20日至23日將於台中日日新大戲院進行17場次的電影放映。
廖婉如說，女性的細膩、貼心、關心層面廣泛等特質，拍出來的作品也涵養這座城市，台中市是文化城，希望能吸收多元面向、擁有不同觀點。
陳庭妮分享觀看《榆樹與海鷗》心得，她表示，自己很喜愛觀看國外的藝術片，今年在自己生長的土地舉辦女性影展，讓大家就近並選擇關注的議題觀影，是一件非常幸福的事。
「今年影展挑選23部片，內容相當多元！」台灣女性影像學會理事長范情指出，開幕片《人生排練中》來自孟加拉，以舞台劇演員為主角，透過自身處境與劇本的對照，呈現孟加拉女性困境。
影展也結合在地藝文商家與團體，10月1日於台中市好伴共同工作空間舉辦選片指南，10月22日在想想人文空間舉辦「國際影人‧聚焦台中」及「台灣女導演對談」活動。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。