女性影展台中登場 23部影片展風華

我要評比

「2016年台中國際女性影展」開跑！市長夫人廖婉如與出身台中的藝人陳庭妮今天（21日）一起將2張電影套票拚合，象徵今年女性影展雙線敘事、台北和台中雙城聯映的特色，希望由女性導演編導的影片，幫助民眾拓展視野，讓台中市民有更多溫度。

新聞局與台中影視發展基金會合辦「2016年台中國際女性影展」，10月20日至23日將於台中日日新大戲院進行17場次的電影放映。

廖婉如說，女性的細膩、貼心、關心層面廣泛等特質，拍出來的作品也涵養這座城市，台中市是文化城，希望能吸收多元面向、擁有不同觀點。

陳庭妮分享觀看《榆樹與海鷗》心得，她表示，自己很喜愛觀看國外的藝術片，今年在自己生長的土地舉辦女性影展，讓大家就近並選擇關注的議題觀影，是一件非常幸福的事。

「今年影展挑選23部片，內容相當多元！」台灣女性影像學會理事長范情指出，開幕片《人生排練中》來自孟加拉，以舞台劇演員為主角，透過自身處境與劇本的對照，呈現孟加拉女性困境。

影展也結合在地藝文商家與團體，10月1日於台中市好伴共同工作空間舉辦選片指南，10月22日在想想人文空間舉辦「國際影人‧聚焦台中」及「台灣女導演對談」活動。

(中時)