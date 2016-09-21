催票！台中國際動畫影展神祕場次揭曉
2016台中國際動畫影展10月13日起在台中老虎城威秀影城登場，播映近200場國內外得獎精選動畫影片，市府新聞局主秘林尚賢今天（21日）表示，市長林佳龍打造台中為「創意城市、生活首都」，積極建構硬體建設，努力扶植台中動漫產業，去年舉辦首屆台中國際動畫影展，廣受好評，今年影展內容更加多元化與國際化。
新聞局今天在催票宣傳活動中，也公布加碼3場神秘場活動，包括：1、10月13日《麥兜．我和我媽媽》免費場；2、10月17日開幕片《酷瓜人生》玩偶導演金．格可列勒影人面對面講座；3、10月20日《魔獸世界機造影片: AFK PL@YERS精選輯》免費場。
除了《酷瓜人生》須購票入場外，其餘2場免費場將於放映前1小時在影展現場服務台開放索票。
與去年相比，今年長片數量增加至12支，場次大幅增加至53場，共有25個國家近200部長短片動畫作品共襄盛舉，預計邀請8名以上國際級動畫大師來台中參與影展，將台中打造為ACG動漫遊戲產業友善城市。
策展人陳怡菁說，動畫《起源：首爾車站》為電影《屍速列車》前傳，此次順利搭上電影熱潮，售票開放1小時內即售罄，動畫風格、節奏相較真人電影更為刺激精彩。
(中時)
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