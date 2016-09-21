聖馬爾定醫院嘉義深耕50年 病友回院感恩分享
天主教聖馬爾定醫院在嘉義深耕50年，10年前成立癌症防治中心陪無數癌友抗癌魔，展開新生活的多位病友們21日回院感謝醫療團隊，分享他們治病的心路歷程，罹乳癌的蕭小姐治病後仍教舞，熱情生活，展現活力。
外科部暨乳癌防治中心主任莊茂德說，南部病患南北奔波北上就醫，求醫不便，且不利醫療時效性，因此，20年前他從北部來嘉義加入聖馬團隊，醫院10年前成立癌治中心仿照美國衛生機構防治乳癌的SOP作業，更能守護癌友。
教舞的蕭小姐自己摸到乳房有異狀，到醫院求醫，在莊茂德的鼓勵下，分3次進行切除手術治療後，病情穩定控制，並加入醫院曙光俱樂部病友團隊，更珍惜生命，熱情生活，目前持續在社區教跳舞、烘焙點心等，今年自製千餘顆健康蛋黃酥送人。
癌症防治中心主任蕭士銓表示，癌症連續34年居國人10大死因之首，飲食習慣、高齡化、遺傳因素等都有關，民眾建立早期發現、早期治療的觀念，一旦檢出罹癌，與專業醫療團隊合作積極治療是上策。
(中時)
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