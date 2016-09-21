紐崔萊新騎日搭寶可夢熱 邀大家來抓寶
2016紐崔萊心騎日將陸續在台中、高雄和台北登場，主辦單位今天表示，這次活動搭上寶可夢熱潮，邀請大家來抓「四寶」，抓到後完成相關手續就有機會獲獎。
紐崔萊心騎日將於11月13日在台中、11月20日在高雄、明年1月初在台北舉行，再度擔任活動大使的超馬選手陳彥博，這次改變以往領跑方式，將在台北場和大家齊「心」同「騎」。
今天記者會，陳彥博和紐崔萊四寶羊妞妞、瓢蟲娃、悍將鷹、阿蚯伯合影。陳彥博笑說，自己沒有在玩寶可夢，但他告訴大家，這四寶屆時將在特定時間，出現在指定地點，只要5位朋友一同騎腳踏車到指定地點尋找他們蹤跡，拍照上傳臉書分享，完成相關程序，就有機會獲獎。
陳彥博9月到聖母峰高地訓練，距離1年挑戰四大極地賽還剩下智利、南極2站，他表示，週六前往智利比賽，目前四大極地賽總積分排在第1，只要接下來2站穩定的表現，保持好節奏，有望拿下四大極地賽總冠軍，完成夢想。1050921
(中央社)
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