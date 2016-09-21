陸貿促會長：中日經濟合作潛力巨大

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儘管中日關係仍處於低潮，但大陸中國國際貿易促進委員會會長姜增偉今天說，中日兩國經濟處於不同發展階段，雙方企業之間「互補性強，未來合作潛力巨大」。

新華社報導，中日兩國140餘家企業的300多名代表今天在北京出席一場對話會，姜增偉在致詞時，作上述表示。

姜增偉表示，當前中日兩國政府都在為改善投資環境作努力，這將為兩國工商界加強交流合作，帶來「難得的歷史機遇」。

他說，「十三五」（2016-2020年）時期，中國大陸將加快創新驅動發展，實現「中國製造2025」，推動製造業向自動化、智慧化、服務化轉變，由粗放型向集約型轉變。

姜增偉指出，日本企業可發揮在尖端製造、智能製造、生物技術等方面的優勢，加強技術創新交流和人員培訓，幫助大陸產業結構優化，促進中日產業鏈深度融合，為雙方製造業發展增添新動力。

他提到，中日還可在綠色經濟、現代服務業和訊息通訊產業等領域推進相關合作。大陸還將進一步放寬服務業對外資的准入，歡迎更多日本企業到大陸尋求市場機遇。

報導指出，這場對話會有中日140餘家企業的300多名代表出席，企業領域包含綜合商社、金融保險、汽車製造、電力能源、運輸物流、機械製造、化學製造、建築、鋼鐵等領域，並針對相關議題舉行研討會。1050921

(中央社)