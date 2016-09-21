侏儒抹香鯨擱淺 海巡急救援

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海巡署第三岸巡總隊梧棲安檢所今天接獲民眾報案，高美濕地紅燈塔附近沙灘疑似有鯨豚擱淺，海巡到場發現擱淺鯨豚仍有生命跡象，隨即通報中華鯨豚協會並確認為侏儒抹香鯨。

第三岸巡總隊梧棲安檢所指出，救援人員在北防沙堤附近發現通報鯨豚，經初步檢視鯨豚腹部有明顯傷口，但仍有生命跡象，立即給予濕布保濕。

另外，救援人員立即聯繫台中市農業局自然保育科及中華鯨豚協會協助處理，中華鯨豚協會人員到場確認擱淺鯨豚為侏儒抹香鯨，並協助安置處理。1050921

(中央社)