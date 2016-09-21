小鮮肉男星路過...校園秒上演《屍速列車》
大陸小鮮肉男星楊洋，近日因主演電視劇《微微一笑很傾城》爆紅，戲劇雖已播畢，但人氣仍居高不下，近日他到武漢的校園宣傳新電影，沒想到竟掀起暴動啦！有人錄下當時大批粉絲狂奔追逐的樣子，大呼就像上演《屍速列車》。
楊洋在《微微一笑很傾城》飾演高冷的大學校草「肖奈」，圈了無數少女粉絲，今（21日）他為了電影《從你的全世界路過》，前往武漢的2所大學宣傳，一抵達校園立刻讓粉絲群起暴動。網友上傳一段影片，只見大批人潮一聽到楊洋便瘋狂尖叫狂奔、湧向校門口，凡是楊洋路過之處都充滿了人，令網友驚呼「乍看以為《屍速列車》」、「現實版肖奈」，可見新一代男神的人氣之高。
(中時電子報)
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