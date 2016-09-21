南市海洋教育嘉年華將登場 親子搭船出海放魚苗

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「台南市漁業資源保育暨海洋教育嘉年華」活動將於24日（六）登場。(莊曜聰攝)

台南市府成立漁業資源巡護小組，針對近海指定海浬內違規使用拖網、籠具等行為進行取締。（台南市漁港及近海管理所提供）

台南市府成立漁業資源巡護小組，針對近海3海浬內違規使用拖網、籠具等行為進行取締，以保護近海資源。（台南市漁港及近海管理所提供）

「台南市漁業資源保育暨海洋教育嘉年華」活動將於24日（六）登場，活動首度從安平移師將軍漁港，並將漁業資源保育活動結合海洋教育，請來10所中小學設攤展示教育成果，還有闖關遊戲，當日也將在周邊海域放流20萬尾魚苗，親子可搭船出海體驗。

台灣四面臨海，海洋資源維護是重要課題，台南市政府今年度配合漁業署，在轄區海域共進行27 場魚苗放流活動，魚種針對沿海環境，選定包括烏魚、午仔、紅杉、黑鯛、赤翅仔等符合當地生態魚種，共放流116萬8千餘尾魚苗，投入經費約640萬元。

台南市漁港及近海管理所指出，今年為打擊近海違法漁業，也打造海上公務筏「紅斑馬巡查號」，取締近海3海浬內區域流刺網及籠具捕撈行為，傳達漁民不過度捕撈，讓海洋資源能生生不息的概念。

24日的活動結合南縣區漁會辦理，將放流適合當地海域生存的20萬尾布氏鯧鰺（俗名紅杉），除了在岸邊施放外，也首度開放親子搭船出海放流體驗，傳達海洋生態保育的觀念，還可一遊將軍漁港周邊海域，機會難得，民眾可洽市府農業局報名。

(中時)