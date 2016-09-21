美專家評殲20非纏鬥用 是加油機殺手

美國軍評認為，殲20可能不是空優戰機，而是長程攔截/攻擊機。(圖/網路)

隨著中國大陸殲20研發接近完成，量產成為下一代中共空軍的主力戰機之際，美國軍事情報界也逐漸重視這型戰機的地位，開始分析殲20在未來可能扮演的角色究竟何。因此《美國國家利益雜誌》(National Interest)特別分析殲20的未來地位與運用方式。

文章指出，目前三款大型的匿蹤戰機分別是 美國F-22、俄國T-50與大陸 殲20，從外型氣動力分析，F-22是標準的空優格鬥戰機，重視靈活的運動能力與爬升性能，輔有二維向量推力噴嘴，更是它能做做出許多匪夷所思飛行動作的秘密。而俄國的T-50的設計概念也是以空優格鬥為主，同樣大推力發動機，同樣有向量噴嘴，可能在匿蹤效果上較為遜色，但是仍然明顯看的出來美俄兩種飛機在任務上是接近的。

但是殲20卻相當不一樣，從外型分析，殲20有參考F-22、F-35的部分設計，這並非偶然，美國情報單位證實大陸竊取F-35的大量資料，因此殲20有相當多類似F-35的部分。

殲20有巨大的彈艙，除了中程飛彈以外，也可以掛機場破壞炸彈。(圖/新華網)

有一些跡象顯示，殲20可能是有良好空戰性能的高速攻擊機，因為它配有自製的EOTS-89光電瞄準系統（EOTS），這種系統是光學、紅外線的高解析成像裝置，主要是在對地精準攻擊中會用到；F-35要執行對地攻擊任務，因此就裝有這個裝置，至於F-22因為是純粹的空優格鬥戰機，所以不需要。

編號2011的殲20被發現裝了光電瞄準系統，這是對地任務中比較需要的設備。(圖/新華網)

殲20有個巨大的機鼻，裝著名為Type 1475的主動相陣列式(AESA)雷達，這型雷達也許是大陸自行研發，也可能是引進自俄羅斯的Su-35的雪豹E(Irbis-E)，這能夠帶給殲20長程的空對空獵殺性能。

之所以認為殲20是高速對地攻擊機還有更直接的原因，就是它的外型。殲20體型又長又巨大，有著一對前翼，設有巨大的內部武器艙。這樣的設計的迴轉半徑恐怕不小，因此不適合空中纏鬥；但是倒有利高速突入，會是個稱職的高速攻擊機。

那麼中國大陸為何會設計這種並非用來纏鬥，卻有遠程對空獵殺以及高速對地攻擊的戰機呢？這就要從大陸的地緣位置與戰略角度分析。美國與大陸相距極遠，F-22與F-35都必須空中加油或是落地加油才辦法到達大陸週遭的爭議領空，美國戰機相當仰賴西太平洋的美國基地，包括日本、琉球、關島等地。

因此空中加油機與地面機場可能才是殲20的目標，殲20將以中程空對空飛彈獵殺預警機、加油機等笨拙的大型飛機，再以高速突入對美國基地進行破壞，如此即使F-22、F-35有極好的空戰本領，但是在沒有情報、沒有油料、沒有基地的情況下，也只能逃離爭議空域，中共就能確保領空不失。

(中時電子報)