中央協助 虎尾近兩萬公噸垃圾山清除
雲林縣去年爆發垃圾危機，全縣垃圾暫存量達3萬公噸，虎尾垃圾場最多暫存鄰近鄉鎮垃圾達近2萬公噸，經環保署協調全國焚化爐協助處理，本月中旬已完全焚化完畢，21日縣環保局強調將全力進行垃圾減量、分類，避免再爆垃圾危機。
雲林縣每天約有350公噸垃圾，其中60公噸自行掩埋、40公噸由台塑六輕焚化爐協助處理，200多公噸委外焚燒，去年因部分縣市的焚化爐歲修，虎尾垃圾場堆積近2萬公噸垃圾，形成1座垃圾山，散發惡臭引發居民抗議。
縣長李進勇為解決垃圾危機，今年6月北上尋求環保署協助，環保署長李應元允諾協調各縣市焚化爐幫忙焚化，預計9月可焚化完畢，在各縣市幫忙下，虎尾垃圾山終於在本月中旬移除。
縣環保局指出，全國營運中的公有垃圾焚化廠有24座，每年焚化量約660萬餘公噸，而全國家戶垃圾量約430萬餘公噸，還有相當多的預備焚化量，只要中央調度得宜，目前的焚化爐絕對可以因應全國的垃圾焚化。
(中時)
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