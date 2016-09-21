老五老基金會推動老有所用，讓愛傳承

老五老基金會與中台科技大學合辦「老有所用，讓愛傳承」，長輩傳授書法給學生，讓學生體驗才藝的傳承。（盧金足攝）

你曾經問過家中爺爺奶奶擅長什麼才藝嗎？老五老基金會今天（21日）與中台科技大學合辦「老有所用，讓愛傳承」發表會，期待透過4名平均年齡超過75歲、各有專精的長輩，與130名學生分享自己的生命歷程！

高齡80歲的許老師，是退而不休代表人物！他被引領進入博大精深的書法世界後，因撰寫過程中充滿成就感而產生濃厚的興趣，加上他認為寫書法能長壽、讓自己心靈平靜，更能維持好記性，因此開始精進書法技藝，期望自己可以將所有的字體運用自如，並把所學貢獻他人，讓更多人認識、愛上書法。

而眼盲心不盲的69歲古伯伯，因為疾病逐漸看不見而灰心喪志、足不出戶，但在居服員、教會朋友的鼓勵下，開始鑽研曾學過的藤編藝術，除了與其他藤編老師討論、精進編織工法，更會自我研發不同的織法。

即便編織過程中，設計的作品常常不盡人意，但是他認為遭逢困難，直接找出問題並積極克服，喜樂面對人生，人生沒有過不了的關卡。他秉持這樣的信念持續進行，果然成為他人學不來、獨樹一格的藤編師傅。

四名長者除了與師生分享生命故事之外，現場還與學生進行才藝交流與傳承，將他們的才藝，以輕鬆有趣的方式，一一傳授給學生，並讓學生現場體驗才藝的傳承，每個學生都學得相當認真起勁。

許老師在課堂後分享，「書法是中國極具代表性的藝術，用一輩子也學不完！所以我還會繼續學習，持續推廣下去。」

在古伯伯教室學習藤編的中台科技大學的林同學表示，「其實藤編藝術十分有難度，而老師的雙眼雖然看不見，但成品卻相當美麗，更不因身體退化而自怨自艾，是活躍老化成功典範！」

老五老基金會主任張美淑指出，「無論年紀多大，都能活出自我價值，展現最燦爛的生命光彩！」，許多人都以為長者都只能靠他人照顧，無法再發揮自身的專長與能力。

但藉由擁有特殊專長的長輩，傳授自身才藝，更與學生分享自身的生命歷程，讓學生瞭解到，無論年紀大小，只要努力不放棄，不斷精進自我，就能達到目標。

(中時)