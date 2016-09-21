老公陷債務風波 徐若瑄：沒想做貴太太
徐若瑄產後復出除了拍廣告代言，近來推出新書，她老公李雲峰的新加坡馬可波羅海運集團今被爆財務危機，且總資金缺口高達59億台幣，12個月內到期的債務逾43億台幣，令人乍舌；消息傳出後，她今晚在IG發文表示：「從沒想做貴太太。」未否認老公的公司陷龐大債務。
她說自己從小到大腳踏實地過每一天、撐起一個家，除了孕期需臥床不得不停工，婚後依然做著自己喜愛的表演工作，雖被報導嫁入豪門，卻從未有做富太太的想法，「女人要有自己的事業、自己的成就和自我的肯定，這樣的初衷，婚前婚後都沒有改變過」。
據了解，大筆金額的借款週轉，其實是上市公司稀疏平常之事，59億台幣的負債對海運集團而言，仍屬可負擔範圍內，她一點都不需要為老公的公司財務狀況擔心。
(中時)
關鍵字：徐若瑄、李雲峰、新加坡馬可波羅海運集團
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