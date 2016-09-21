女友持毒遭逮 警察男友記大過

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緝毒抓到自己人？三重警分局獲報今（21）日上午前往蘆洲、三重緝毒，意外查獲中和一警分局偵查隊柯姓警員也在場，他辯稱，「只是來找女友，不知屋內有毒！」警方以證人身分帶回訊問，將待驗尿結果出爐進一步偵辦；柯員女友則被依違反毒品危害防制條例法辦。

中和一警分局指出，柯員身為警務人員，行為不當嚴重影響警紀，將從嚴究辦，柯員記一大過改調警備隊，列教育輔導對象，待柯員驗尿結果出爐後進一步偵辦，追究相關責任。

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(中時)