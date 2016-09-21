解決外埔區水美里易淹水 中市府設排水溝引流

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水利局為解決外埔區水美里易淹水困擾，市府新設排水溝引流！（陳世宗翻攝）

台中市外埔區金葉山莊以西山坡地排水溝斷面不足，未銜接下游既有水路，豪雨一來常導致下游淹水。水利局去年規劃新設總長約263公尺排水溝，工程今年7月開工，並於日前完工，將坡面水流引至二崁路排水系統，進一步確保山坡地水土保持安全。

水利局長周廷彰說，外埔區水美里的金葉山莊以西山坡地除了排水斷面不足，也未銜接既有溝渠造成水流亂竄，為了改善地方溝渠排水，提升民眾生活品質，於去年開始規劃辦理排水工程，除積極向林務局申請保安林地，並協調私有土地使用同意。

本工程於今年7月開工，新設總長約263公尺的排水溝，工程費270萬元，日前已完工，有效將坡面水流引至二崁路排水系統，以確保山坡地水土保持安全。

周廷彰強調，山坡地排水改善可有效發揮截水效用，將坡面水流引導至二崁路側溝，緩解該山區大雨淹水，提供當地居民更為舒適、安全的居住環境。

(中時)