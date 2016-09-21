兆豐洗錢案 北檢：資料都在海外 查證困難
兆豐銀行紐約分行洗錢疑雲，繼傳出本案是紐約分行「誤繕」交易金額，向美國烏龍申報多了40億美元的「烏龍事件」後，偵辦的台北地檢署今天也罕見地發出新聞稿，指出本案因涉及美國、巴拿馬兩國，目前尚未掌握具體犯罪事證及涉案對象，且資金流向及開戶資料均在海外，迄未獲得任何資料調查，進行查證費時困難，顯示檢方偵辦兆豐案，已陷入膠著。
北檢說，目前檢方仍持續偵查兆豐案，每日密集傳訊證人查證、並赴兆豐銀行、中央銀行、金管會、財政部調取相關資料，另請金管赴美金檢人員協助調取相關資料，彙整分析可疑交易資料，以及請調查局洗錢防制處透過艾格蒙組織向相關國家請求協助查證。
但北檢今首度說明兆豐案的4大查證困難處，分別是1、本案牽涉美、巴兩國，犯罪事證、涉案對象，均無資料可供查證。2、資金流向均在海外，北檢迄未獲得相關機關提供資料調查。3、開戶資料亦均在海外，北檢目前仍未能取得任何足以查證之文件。4、兆豐銀行巴拿馬地區分行之相關文件多為西班牙文且涉及外國人士，進行相關查證費時困難。
北檢指出，有關偵辦兆豐案之相關資料，檢方均已持續向金管會或相關機關調取，但因相關機關就部份資料因受限於與外國政府機關之保密協議，而有其專業、機密之堅持與保留，北檢尊重各機關之立場，但仍將續進行調查相關事證。
對於外界質疑北檢偵辦兆豐案「辦案不力」，北檢也強調，對於任何有助於釐清案情的線索或情資，北檢均立即採取必要之偵查作為，妥速查處，釐清案情。 至於各界關心之事項，北檢均已進行或進行中，因基於偵查不公開，對於偵辦內容，不便對外說明。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。