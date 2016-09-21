搭《屍速列車》熱潮　原子邦妮MV探討人性

原子邦妮日前拍新歌MV。（上行娛樂提供）

流行電子樂團「原子邦妮」新歌〈天亮之前〉， MV主題設定為「末日」，希望鼓勵每個人保有最初的自己、繼續追求夢想，MV至今超過5萬人觀看，劇情意外呼應近期熱夯電影《屍速列車》，除了呼應電影中探討人性的一面，也希望鼓勵大家繼續追求夢想，保有最初的自己。

MV拍攝背景設定在發生末日的世界，人們因受到輻射感染產生病變，生存者需躲避核災感染，而被感染者則立即處死；2人認為MV整個故事其實是暗喻，「生活中充斥著黑暗面、負面、懶惰、自私，就像病毒一樣」，認為每個人都可能被感染，以致對人生失去熱情、放棄夢想，自怨自艾過生活，最後變得連自己都不認識自己。

(中時)