《台語片60週年》巡迴映演 高雄場開放免費索票
想看史上最KUSO台語電影、第一部台語諜報片嗎？國家電影中心及高雄市政府文化局共同主辦的《台語片60週年》全台巡迴映演高雄場，10月在高雄市立圖書館總館登場，即日起於高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、文化中心至善廳等開放免費索票，每人限索2張。
自1956年第一部台語電影《薛平貴與王寶釧》上映以來，台語片已歷一甲子。此次巡迴難得精選多部各類型台語電影，包含1961年出品的《大俠梅花鹿》改編多則知名伊索寓言，在北投後山外景上演一場森林大混戰，打造出台灣影史空前絕後的「天然景、禽獸裝台語童話片」，被年輕影迷譽為「史上最KUSO台語電影」。
1964年出品的《天字第一號》是台灣首部台語諜報片，影星白虹一人分飾多角，從擦鞋童、賣藝少女演到特務，因此獲得百變妖姬封號。1968年出品的《三鳳震武林》，集結一代歌仔戲小生楊麗花、柳青以及台語片天后金玫，打造罕見的台語武俠類型片。
靈感來自1951年流行台語歌「安平追想曲」 的《回來安平港》，楊麗花以少見的長髮女性裝扮，同時劇中一人分飾母女兩角，梳辮子的嬌俏模樣難得一見。
1969年出品的《再見台北》，是為文夏「阿文哥」流浪故事系列的最終番，也是該系列目前唯一僅存的一部。
高雄場將於10月8、9、10、15、16日在高雄市立圖書館總館登場。相關訊可上官網查詢。
(中時)
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