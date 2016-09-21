海碩男網》高雄當主場 彭賢尹／公茂鑫4強門票到手

彭賢尹(左)、公茂鑫直落二擊敗美澳聯軍庫德拉／伊布登晉級4強。(海碩整合行銷提供)

無懼2013年澳網混雙冠軍來犯，「海峽組合」彭賢尹與中國大陸好手公茂鑫將港都當主場，21日雙打次輪7比6(0)、6比3直落二擊敗庫德拉／伊布登，拿下首張雙打4強門票。

公茂鑫說，「雖然澳洲伊布登有大滿貫混雙冠軍經驗，但我們賽前做好充足準備。」雙方首盤一路戰至6比6，搶七決勝局「彭公配」連下7分強勢聽牌，次盤同樣未給對手破發機會發球局全保，並3破澳美組合發球局，攜手挺進4強。

首盤5比5時，彭賢尹還不小心被球擊中，「小毛」嘆，「好在沒打中眼。」公茂鑫倒調侃道，「不過自從他被打到後，好像把他打醒了，接發對手全部接住。」不難看出兩人好交情。

2014年就與「小毛」聯手海碩雙打封王，第3度造訪高雄的公茂鑫很能適應，笑說，「這裡感覺就像主場，吃、住、生活方面都很適合小毛也盡地主之誼。每年都來，該去的、該吃的都應該嘗過了。」

(中時電子報)