廣三SOGO周年慶 單日締造1.6億元業績
廣三SOGO 21週年慶今（21）日搶先開打，祭出「全館滿3,000送300」、「名品/珠寶/大家電滿5,000送500」、「化妝品除滿2,000送200外、首13日加碼滿萬再送500」等優惠帶動下，估計首日業績可達1.6億元、較去年同期成長8~10%、整檔業績將上看18.8億元，將較去年同期成長3%！
廣三SOGO 21週年慶同時強化卡友購物回饋，於首2日針對7大銀行祭出刷滿5,000送200、週年慶期間22大銀行刷卡送禮券，而廣三SOGO聯名卡友當日刷滿5,000元以上即享100到5,000元不等的禮券回饋、另加碼祭出「滿10萬加送2,000」，吸引大批民眾搶購！
廣三SOGO 21週年慶今日展開，除高回饋率的優惠方案，商品部分也很有看頭，主打獨家、人氣限量商品吸客，祭出百貨服飾最低0.9折起優惠、化妝品比去年更低、下殺至2.4折，如今日最搶手的排隊商品「SK-II青春露組」，價值1萬1240元、卡友價只要6642元，一早7點就吸引許多民眾排隊，開店不到5分鐘限量100組就全部賣光光！最早到的陳小姐就說：「只有週年慶才有這麼划算的價格，又能換禮券，一定要來買！」
(工商)
關鍵字：廣三SOGO
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