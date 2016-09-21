女影「雙線敘事」為主 懸疑寫實電影崛起

2016女性影展 《患者代號：瑪丹娜》劇照。（圖／可樂電影）

2016女性影展 《少年禁戀》劇照。（圖／可樂電影）

2016台灣國際女性影展將在10月正式開跑！今年女影打破以往策畫方式，以「雙線敘事」為主題，在台北、台中兩地同步舉行。其中韓國電影《患者代號：瑪丹娜》因近期南韓電影在台聲勢，與女性視角的黑暗寫實故事受到關注。此外，講述親情與不倫關係間掙扎的《少年禁戀》也在國際影展間大放異彩。

近期因《下女的誘惑》、《哭聲》、《屍速列車》等片，讓南韓的懸疑寫實電影在台灣影迷間引起熱議，也讓《患者代號：瑪丹娜》在影迷間未映先熱。該片入選坎城影展「一種注目」單元，講述一名女子因金錢誘惑而無意間挖掘一名雙面生活女子的過往，過程中也將自己推入危險深淵之中。

《少年禁戀》講述女主角瑪格麗特喪子後，在一名男孩身上得到親情般的慰藉，卻逐漸發展出曖昧情愫，令她在關係中掙扎迷失。該片奪下聖塔芭芭拉影展的獨立電影攝影精神獎。兩片將在女性影展搶先與觀眾相見，《瑪丹娜》和《少年》分別於12月及11月在台上映。

(中時)