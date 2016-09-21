3警涉擄妓勒贖？ 中壢警：無具體事證

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桃園市中壢警分局普仁派出所3警涉及擄妓勒贖案，中壢警分局回應，普仁所於本年度共取締6件賣淫案查獲14人，經查證3位同仁無具體不法事證，恐因強力取締業者遭誣陷？為求勿枉勿縱，該分局主動替其委任辯護律師，以捍衛第一線基層同仁權益，分局強調不受該事件影響，持續強力掃蕩轄內不法色情業者。

(中時)