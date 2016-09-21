嘉大音樂系學生樂器疑遭竊 損失上百萬
嘉義大學首次傳出音樂系學生的樂器遭竊，學生過完中秋返校發現，放在琴房裡的2把小提琴和3把薩克斯風居然不翼而飛，總價近上百萬，讓學生又氣又著急，19日在教官的陪同下，向警方報案，詳細情形仍在調查中。
嘉大音樂系主任張俊賢表示，學生練習的琴房，進出都有感應卡管制，這次是第一次傳出樂器失竊，但平常就有向學生宣導要將門關緊，或是請學生將樂器自行保管好，由於長期以來都是很安全的，學生應該是失去戒心，而發生這種憾事。這次共有4名學生的樂器遭偷竊，粗估損失上百萬。
民興派出所所長何振吉表示，經調閱監視器查看，目前掌握到2台可疑的機車，但詳細情況仍在追查中。
(中時)
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