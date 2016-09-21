9成百貨專櫃人員颱風天仍出勤 立委促修法

9成百貨專櫃人員颱風天仍出勤，鍾孔炤表示百貨公司雖然不是櫃哥櫃姐法律意義上的雇主，但希望未來能透過修法，讓百貨公司能負連帶責任。(資料照,劉宗龍攝)

莫蘭蒂颱風、馬勒卡颱風上週接力襲台，青年勞動九五聯盟與專櫃暨銷售人員工會在立法院中興大樓召開記者會，痛批全台各大百貨要求專櫃人員冒著風雨出勤、罔顧勞工安全，包括立委林靜儀、鍾孔炤也出席聲援，而鍾孔炤更指出，百貨公司雖然不是櫃哥櫃姐法律意義上的雇主，但希望未來能透過修法，讓百貨公司能負連帶責任。

專櫃暨銷售人員工會指出，在雙颱襲台、縣市已經宣布停班課的期間，全台近百間百貨公司只有2家整天暫停營業。莫蘭蒂颱風14日橫掃南台灣時，包括遠百體系、環球購物中心、義大世界、SOGO百貨等，許多櫃姐都是抵達百貨公司才知道延後營業或停業，也有傳出櫃姐在颱風天通勤時發生職災的事件，而馬勒卡颱風17日來襲時，北北基宜花也宣布停班課，但包括大葉高島屋、京站百貨、台北101、微風體系等皆堅持正常營業，遠百、三創等業者更是延後到下午2點營業，而且在縣市政府宣布停班後，如果櫃哥櫃姐沒有到班，百貨公司都會祭出「空櫃罰金」，最高可達上萬元。

工會調查也發現，全台有9成百貨專櫃人員需要在颱風天出勤，且將近8成完全沒有加發薪資或津貼，痛批勞動部在要點中的建議，完全不具約束性。另，依照勞動部現行「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風天是否出勤，需要經過勞資協商，但在工會組織率偏低的情況下，專櫃銷售勞工受到保護不足，即使大風大雨還是不敢不去上班，所以98％的專櫃銷售人員都支持，颱風假應儘速立法，在公告颱風天停止上班時，均不應營業，以保障專櫃人員的生命安全。

(中時)