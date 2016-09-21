陸新轟炸機2025年形成戰力

未來中國新一代轟炸機外型似美軍B2轟炸機。（圖取自大陸網站）

據美國軍事網站報導，目前全球多個國家啟動第五代戰機計畫，其中，中國及俄國新型轟炸機預計將於2025年後具備初始作戰能力。

美國Insidedefense網站20日報導稱，根據美國空軍對外來空襲威脅的最新情報評估，目前中國、俄羅斯、印度、印尼、伊朗、日本、韓國、瑞典、土耳其等國，共啟動了12個第五代戰鬥機項目專案。

在《對美國行動的空襲威脅》報告中闡述有關國家的威脅，並第一次討論了來自超高音速巡航導彈以及外國設計的新一代戰鬥機能力的威脅。

報告指出中俄兩國是唯一近乎匹敵美國及其盟軍空中力量的國家，目前這兩個國家正在研製新型中遠端轟炸機。

美國國家航空航太情報中心報告稱，「中國與俄羅斯正在研製新型隱形轟炸機，主要目的是為了打擊全球目標和地區目標。」這份報告稱，「隱形技術在這些新型轟炸機的研發中一直發揮著重要的作用，預計在2025年後，這些轟炸機將具備初始作戰能力。」

目前，美國已研製新型遠端打擊轟炸機，即新型B-21奇襲者轟炸機。該項目價值800億美元，計畫於本世紀20年代中期開始在亞太地區部署。

報告稱，「中國與俄羅斯的新型轟炸機將具備更多新能力，能夠使轟炸機聯隊獲得全面升級，設計中將採用大量第五代戰鬥機技術。」

報告中包括了裝配兩個尾翼、線條流暢的「未來中國殲擊轟炸機概念」示意圖和俄羅斯模仿裝配小翼的B-2的PAK-AD概念示意圖。

有關中國新一代戰略轟炸機，中共中央軍委委員、空軍司令員馬曉天9月1日在長春表示，「中國空軍現在的遠程打擊能力比過去有很大的提高，將來還會有更大的提高。我們現在發展新一代遠程轟炸機，將來你會看到的。」

大陸軍事分家認為，中國新轟炸機首先是作戰半徑要覆蓋第二島鏈，因此作戰半徑必須超過4000公里。其次是必須要具備較大的武器載荷。

由於傳統結構的轟炸機已無法滿足隱形要求。未來中國轟炸機或接近美國B2，這並不是說中國新轟炸機的技術水準要低於B2，而是從滿足中國實際需求出發的現實考慮，並非飛得越遠，載彈量越大越好，性能與需求達到平衡點才是最佳選擇。

(中時電子報)