自閉翁立友扭轉命運 苦練成就歌王路
翁立友日前接受中視《改變的起點》專訪，道出他的精彩人生故事。他小時候家中經濟狀況不好，父母為了還債去台北工作，把他交給外公外婆照顧，他難過跟雙親分離，整天都不說話，外公還以為他得自閉症，要他去看醫生檢查。誰知，當時不吭聲的小男孩竟然會搖身一變成為歌王！
常為生計煩惱，翁立友7歲時就去做板模工；剛出道時因為專輯賠錢，足足失業7年，靠著拉保險及賣大閘蟹維生，最窮的時候甚至每天只吃茶葉蛋配免費的關東煮湯過活。但他有堅強意志，為了把歌唱好，他一首歌一天至少唱8小時，一練好幾個月，竟然還練到唱機過熱燒起來。
翁立友透露，他當初為了練肺活量，老師還逼他在路邊，隔著兩大片農地對省道上的車狂吼，得吼到讓車停下來才過關。翁立友甚至觀察過狗在追郵差時，又高亢宏亮的嘶吼，讓他自嘆：「唉，連狗都知道丹田在哪裡，我怎麼能不知道呢？」本集中視《改變的起點》23日晚上11點播出，24日早上9點重播。
另外，唐獎周將於22至28日隆重登場，頒獎典禮25日下午兩點半於國父紀念館隆重舉行，精彩頒獎典禮內容將會在中視、中天快點TV、中視Youtube官方頻道直播。
(中時)
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