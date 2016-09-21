廣三SOGO 21周年慶 首日拚1.6億

廣三SOGO周年慶，吸引消費者早上7時多排隊搶買限量美妝品。（業者提供）

幼稚園小朋友跳捏泥巴舞蹈為周慶揭開序幕，現場民眾戴佩佩豬遮陽頭套或撐傘同樂。（業者提供）

廣三SOGO 21周年慶今（21日）展開，主打萬件獨家、人氣限量商品吸客，服飾最低0.9折起，化妝品比去年更殺2.4折起，今天最搶手的排隊商品SK-II青春露組，一早7時多就吸引消費者排隊，開店5分鐘內限量100組賣光，最早到的陳小姐說：「只有周年慶才有這麼划算的價格，又能換禮券，一定要來買！」

台中百貨周年慶由廣三SOGO開第一槍，今天開店前於1F廣場舉辦開門慶「佩佩的血拼趴替」活動，前150名除可免費獲得佩佩豬遮陽頭套＋佩佩喬治托特包，還可再抽千元禮券、杏子豬排套餐、宇宙人商品等好禮，上午9時30分廣場已擠滿人潮。業者估計首日業績可達1.6億元、較去年同期成長8~10%，整檔業績上看18.8億元，將較去年同期成長3%。

9月21日至10月12日首波優惠，有全館滿3000送300、名品/珠寶/大家電滿5000送500、化妝品除滿2000送200外、首13日加碼滿萬再送500；同時強化卡友購物回饋，首2日針對7大銀行祭出刷滿5000送200、周慶期間22大銀行刷卡送禮券，廣三SOGO聯名卡友當日刷滿5000元以上享100到5000元不等的禮券回饋、加碼滿10萬加送2000，期間總回饋率最高可達20%。

(中時)