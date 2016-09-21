母勸吃藥 精神疾病女兒抓狂砍傷母

今（21）日晚間6時許，新北市板橋區吳鳳路患有精神疾病的48歲賴姓女子因多日未服藥，78歲的母親規勸她要按時吃藥，賴女卻突然情緒失控，衝入廚房拿出菜刀，朝老母的頭頂砍下，造成母親頭部5公分及3公分的刀傷，當場血流滿面，在場賴女的妹妹見狀，上前搶下菜刀，報警並電召救護車，將母親送往市立板橋醫院，所幸並無生命危險。

海山警分局員警到場將賴女帶回派出所，經通報衛生局、消防局及分局防治組，確認賴女為列管個案，隨後在家屬陪同下將賴女強制就醫。

(中時)