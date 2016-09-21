戴墨鏡打傘採訪災區 女記者2小時被炒
廈門電視台的記者在採訪受災的民眾時，戴著墨鏡，打著洋傘。爆料人認為這種形象與所有在街上進行災後重建的人格格不入。網路曝光後，僅隔兩個多小時，女記者丟了飯碗。
前幾天廈門遭遇了百年一遇的17級超強颱風莫蘭蒂，所以這周整個廈門都馬不停蹄地投入到災後重建中。該女記者採訪時的作為讓廈門廣電火速發布了通告，認為該女記者的不當行為「違反了新聞記者的職業規範」、「損害了新聞工作者的形象」，對女記者的不當行為做出停職處分。
大陸網友有人認為處罰太過。認為女記者也是人，不是神，採訪時打傘防曬無可厚非，不應用如此「形式主義」的要求去進行道德綁架。
有人則為廣電的行為叫好。認為女記者此舉確實不符合新聞工作者的基本禮儀，是沒有職業素養的表現，更何況是在災後重建的場合。
7月在河南新鄉的一位女記者在播報災情時，在近齊腰深的積水中報導，渾身被大雨澆得濕透，網友們一片叫好「這才是媒體人啊！」
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。