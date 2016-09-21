戴墨鏡打傘採訪災區 女記者2小時被炒

廈門電視台的記者在採訪受災的民眾時，戴著墨鏡，打著洋傘。（取自@中國網絡傳播學會微博）

廈門電視台的記者在採訪受災的民眾時，戴著墨鏡，打著洋傘。爆料人認為這種形象與所有在街上進行災後重建的人格格不入。網路曝光後，僅隔兩個多小時，女記者丟了飯碗。

前幾天廈門遭遇了百年一遇的17級超強颱風莫蘭蒂，所以這周整個廈門都馬不停蹄地投入到災後重建中。該女記者採訪時的作為讓廈門廣電火速發布了通告，認為該女記者的不當行為「違反了新聞記者的職業規範」、「損害了新聞工作者的形象」，對女記者的不當行為做出停職處分。

大陸網友有人認為處罰太過。認為女記者也是人，不是神，採訪時打傘防曬無可厚非，不應用如此「形式主義」的要求去進行道德綁架。

有人則為廣電的行為叫好。認為女記者此舉確實不符合新聞工作者的基本禮儀，是沒有職業素養的表現，更何況是在災後重建的場合。

7月在河南新鄉的一位女記者在播報災情時，在近齊腰深的積水中報導，渾身被大雨澆得濕透，網友們一片叫好「這才是媒體人啊！」

(旺報)