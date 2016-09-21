福山雅治狂賺奶粉錢 曾向她借錢買機車

衛視中文台《戀習曲》福山雅治劇照。（圖／衛視中文台）

衛視中文台《戀習曲》福山雅治（右）和藤原櫻。（圖／衛視中文台）

47歲的福山雅治出道28年，事業一直如日中天，去年他遇到真命天女吹石一惠，結束黃金單身歲月。他婚後拍攝的首部戲劇《戀習曲》，戲中扮演過氣歌手，感情又受過傷，戲外和吹石在大阪拜地藏王菩薩求子成功，預計今冬迎接新生命。他日前受訪，坦言未來會給子女較好的教育環境，對孩子的未來，也會給予尊重。

福山最近拼命賺奶粉錢，甚至首度解禁，在《戀習曲》中跟女星上演床戰。即將升格人父的他，日前參加黑柳徹子的訪談節目，聊到與祖母間的昔日往事。原來他要到東京工作前，曾跟祖母借錢買了機車，後來用第2張專輯的版稅（金額相當於借款時2倍）還給祖母，卻遭她質疑從事不正當工作，讓他新生感觸。

《戀習曲》23日起，每週一至週五晚間9點到11點在衛視中文台全台首播。

(中時)