圖輯》台東屏東雙艦成軍 蔡英文登艦校閱

海巡署新造1000噸級台東艦（CG-133，如圖）和屏東艦（CG-135，左）21日在高雄新濱碼頭舉行成軍典禮。（王錦河攝）

海巡署新造1000噸級台東艦和屏東艦21日在高雄新濱碼頭舉行成軍典禮，蔡英文總統（前排左二）在海巡署長李仲威（前排左三）等人陪同下校閱部隊。（王錦河攝）

海巡署新造1000噸級台東艦和屏東艦21日在高雄新濱碼頭舉行成軍典禮，蔡英文總統（中）在海巡署長李仲威（二排右）等人陪同下校閱部隊。（王錦河攝）

海巡署新造1000噸級台東艦（CG-133，右）和屏東艦（CG-135，左）21日在高雄新濱碼頭舉行成軍典禮。（王錦河攝）

海巡署新造1000噸級台東艦（CG-133）和屏東艦（CG-135，如圖）21日在高雄新濱碼頭舉行成軍典禮。（王錦河攝）

蔡英文總統（前排左二）在海巡署長李仲威（前排左）陪同下授旗給台東艦長蔡宇鎮（前排右二）。（王錦河攝）

海巡署長李仲威（右）呈獻屏東艦模型給蔡英文總統（左二）。（王錦河攝）

蔡英文總統（中）在海巡署長李仲威（前排左）陪同下致贈加菜金給海洋巡防總局長蔡長孟（右）等人。（王錦河攝）

蔡英文總統（中）南下高雄主持台東屏東雙艦成軍，她表示未來海巡署兩大發展發向為「裝備高科技化」和「高素質人力活用」。（王錦河攝）

蔡英文總統（中）南下校閱雙艦成軍部隊並登上屏東艦參觀。（王錦河攝）

蔡英文總統（中）南下校閱雙艦成軍部隊並登上屏東艦參觀。（王錦河攝）

蔡英文總統（右三）南下校閱雙艦成軍部隊並登上屏東艦參觀。（王錦河攝）

屏東艦首配備40快砲（左），射速每分鐘300發，最大射程12000公尺。（王錦河攝）

屏東艦左右兩舷共有兩艘最高航速可達35節(64.82km／hr)的警備救難艇，可從母艦放下執行救援和緝私任務。（王錦河攝）

海巡署新造1000噸級台東艦和屏東艦21日在高雄新濱碼頭舉行成軍典禮，蔡英文總統南下校閱部隊並登艦參觀，蔡總統表示海巡署未來將朝「裝備高科技化」及「高素質人力活用」兩項目標發展，強調台灣是負責任的國際參與者，造艦絕非要展現武力，而是要善盡國際義務。

台東艦和屏東艦雙艦成軍典禮時，蔡總統在海巡署長李仲威、海洋巡防總局長蔡長孟等人陪同下校閱部隊，隨後宣達成軍令並親授雙艦艦旗予台東艦長蔡宇鎮和屏東艦長柏國富，她還登上屏東艦參觀最大射程可達120米的高壓水砲和射速每分鐘300發的40快砲等裝備。

海巡署表示為落實「國艦國造」政策，由國人自行設計建造的1000噸級台東艦和屏東艦加入後，海巡署總計共有各式噸級的船艦156艘，其中500噸以上大型艦船有24艘，可有效執行查緝走私偷渡、海難救助、海域巡護、海洋生態保育、維權及人道救援等任務，捍衛我國海洋權益。

1000噸級的台東艦和屏東艦雙艦艦身材質為鋼材及鋁合金上構，船長87.6公尺、船寬12.8公尺，配有2部7280kw出力的主機，主要武器有40mm快砲1門、20mm機砲1門和最大射程可達120米的高壓水砲4支，航速最高可達24節，續航力6000浬，船殼設有非伸縮式穩定翼裝置，可兼顧高低速的橫搖穩定，且具夜視系統可提升夜間海上搜救能力，左右兩舷共有兩艘最高航速可達35節(64.82km/hr)的警備救難艇，可從母艦放下執行救援和緝私任務。

海巡署表示成軍後的台東艦、屏東艦將分別配賦東部、南部地區機動海巡隊，以擴大台灣對南海及沖之鳥等相關海域遠洋巡護能力，落實維護海洋主權、漁業資源和台灣漁民權益。

(中時)