圖輯》台東屏東雙艦成軍 蔡英文登艦校閱
海巡署新造1000噸級台東艦和屏東艦21日在高雄新濱碼頭舉行成軍典禮，蔡英文總統南下校閱部隊並登艦參觀，蔡總統表示海巡署未來將朝「裝備高科技化」及「高素質人力活用」兩項目標發展，強調台灣是負責任的國際參與者，造艦絕非要展現武力，而是要善盡國際義務。
台東艦和屏東艦雙艦成軍典禮時，蔡總統在海巡署長李仲威、海洋巡防總局長蔡長孟等人陪同下校閱部隊，隨後宣達成軍令並親授雙艦艦旗予台東艦長蔡宇鎮和屏東艦長柏國富，她還登上屏東艦參觀最大射程可達120米的高壓水砲和射速每分鐘300發的40快砲等裝備。
海巡署表示為落實「國艦國造」政策，由國人自行設計建造的1000噸級台東艦和屏東艦加入後，海巡署總計共有各式噸級的船艦156艘，其中500噸以上大型艦船有24艘，可有效執行查緝走私偷渡、海難救助、海域巡護、海洋生態保育、維權及人道救援等任務，捍衛我國海洋權益。
1000噸級的台東艦和屏東艦雙艦艦身材質為鋼材及鋁合金上構，船長87.6公尺、船寬12.8公尺，配有2部7280kw出力的主機，主要武器有40mm快砲1門、20mm機砲1門和最大射程可達120米的高壓水砲4支，航速最高可達24節，續航力6000浬，船殼設有非伸縮式穩定翼裝置，可兼顧高低速的橫搖穩定，且具夜視系統可提升夜間海上搜救能力，左右兩舷共有兩艘最高航速可達35節(64.82km/hr)的警備救難艇，可從母艦放下執行救援和緝私任務。
海巡署表示成軍後的台東艦、屏東艦將分別配賦東部、南部地區機動海巡隊，以擴大台灣對南海及沖之鳥等相關海域遠洋巡護能力，落實維護海洋主權、漁業資源和台灣漁民權益。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。